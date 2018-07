Drie rusthuisbewoners doodgeschoten in Texas

Redactie

28 juli 2018

08u13

Bron: Belga

In de stad Robstown, in de Amerikaanse deelstaat Texas, zijn vrijdagavond drie rusthuisbewoners doodgeschoten. De politie linkt de moordpartij aan een andere moordzaak, waarbij diezelfde avond ook de lichamen van twee mannen zijn teruggevonden in de buurt. De omstandigheden van de moorden zijn nog erg onduidelijk.