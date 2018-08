Drie Russische journalisten gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

01 augustus 2018

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag drie Russische journalisten gedood. Dat melden zowel de lokale als de Russische autoriteiten. De lichamen werden gevonden in Dekoa, in het centrum van het land op ruim 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangui.