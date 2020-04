Drie ruimtevaarders trekken ondanks coronavirus naar ISS JG

09 april 2020

11u00

Bron: Belga 0 Onder ongekende veiligheidsmaatregelen zijn donderdagmorgen om 10.05 uur drie ruimtevaarders met de Sojoez-2.1a naar het International Space Station (ISS) vertrokken. De Russen Anatoli Ivanisjin en Ivan Vagner en de Amerikaan Christopher Cassidy zullen zo’n zes uur onderweg zijn naar 400 kilometer hoogte. Ruimtevaartorganisaties Rococosmos en Nasa zonden de lancering live uit.

De crew verbleef zo’n maand in quarantaine om niet besmet te raken met het coronavirus. De drie ruimtevaarders, die normaal 196 dagen aan boord van de spacemeccano zullen vertoeven, mochten ook geen persoonlijk afscheid nemen van hun familie. Net voor de lancering meldde de bemanning dat iedereen aan boord zich goed voelt.

Vooraf was er even opschudding omdat Rococosmos bekendmaakte dat binnen haar organisatie werknemers besmet waren geraakt met het coronavirus. Geen van de besmette personen zou echter contact hebben gehad met de ruimtevaarders.

De Sojoez-2.1a vertrok vanaf de legendarische lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan, van waar in 1961 ook Joeri Gagarin als eerste persoon de ruimte in werd geslingerd.

Voor het eerst gebeurde een bemande Russische lancering met de Sojoez-2.1a, en niet meer met de verouderde Sojoez-FG. Die laatste bracht ook Frank De Winne twee keer naar het ISS.

De Sojoez-2.1a is een gemoderniseerde versie van de aloude Sojoez en diende sinds 2004 ook al voor het lanceren van satellieten, en later van onbemande Russische cargo’s naar het ruimtestation.

Het ontvangstcomité in het ISS zal bestaan uit de Amerikanen Andrew Morgan, Jessica Meir en de Rus Oleg Skripotsjka. Die keren op 17 april naar de aarde terug.