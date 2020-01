Exclusief voor abonnees

Drie redenen waarom Trump tóch kan vallen

David van Unen

20 januari 2020

13u56

Bron: de Volkskrant

De Senaat is de komende vier weken aan zet in het impeachmentproces tegen Donald Trump. Hij lijkt onkwetsbaar, maar er vallen barsten in het Republikeinse kamp.