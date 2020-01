Drie raketten slaan in naast Amerikaanse ambassade in Bagdad ttr

20 januari 2020

23u41

Bron: belga 0 In Bagdad zijn vandaag drie raketten ingeslagen in de zwaarbeveiligde groene zone in de Iraakse hoofdstad.

De projectielen kwamen terecht in de buurt van de Amerikaanse ambassade, zo melden veiligheidsbronnen. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers.

De voorbije weken gebeurde het wel vaker dat Amerikaanse soldaten en diplomaten in Irak werden geviseerd. De aanslagen werden nooit opgeëist, maar de verdenkingen gaan meestal uit naar sjiitische milities die gelinkt worden aan buurland Iran.

Duizenden studenten zijn vandaag ook op straat gekomen in Bagdad na schermutselingen tussen betogers en ordediensten in de Iraakse hoofdstad en andere provincies. In Bagdad en in verschillende steden in het zuiden van het land bevinden zich al sinds begin oktober antiregeringsprotesten. De woede van de antiregeringsbetogers richt zich onder meer tegen de corruptie en de politieke stilstand.