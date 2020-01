Drie raketten neergekomen op Amerikaanse ambassade in Bagdad ADN

26 januari 2020

22u38

Bron: Belga 4 Drie raketten die vandaag werden afgevuurd in de Iraakse hoofdstad Bagdad, zijn op de Amerikaanse ambassade neergekomen. Dat heeft een bron bij de veiligheidsdiensten bevestigd aan het Franse agentschap AFP.

De voorbije maanden werden regelmatig raketten afgevuurd in de richting van de sterk beveiligde groene zone in Bagdad, maar het is de eerste keer dat de Amerikaanse ambassade rechtstreeks geraakt wordt. Volgens de bron is een raket ingeslagen op een eetgelegenheid, behorend tot de Amerikaanse missie. Volgens Iraakse veiligheidstroepen zijn er geen slachtoffers gevallen.

Lees ook: Amerikaanse militairen liepen hersenletsel op bij aanval Iran