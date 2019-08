Drie prominente activisten gearresteerd in Hongkong, ook parlementslid opgepakt KVE KG HL

30 augustus 2019

13u57

De autoriteiten in Hongkong hebben drie prominente activisten gearresteerd, onder wie Joshua Wong. Intussen werd hij vrijgelaten op borg. Dat meldt de politieke partij waar hij medeoprichter van is. Ook een prodemocratische volksvertegenwoordiger is in Hongkong gearresteerd, zo heeft zijn partij gemeld. De organisatoren van een massademonstratie dit weekend hebben het evenement geannuleerd na de arrestaties.

Joshua Wong en Agnes Chow werden volgens de politieke partij Demosisto vanochtend afzonderlijk door de politie gearresteerd. Wong is secretaris-generaal van Demosisto, die pleit voor een autonomer Hongkong. Ook Chow is een prominent lid. De groep gaf geen verdere informatie maar zei dat ze naar het politiehoofdkwartier in het district Wan Chai zijn gebracht.



Gisteren werd al bekend dat Andy Chan, ook een politieke activist, is opgepakt. Chan is de leider van de verboden Hong Kong National Party, die ook streeft naar onafhankelijkheid.



Het is niet de eerste keer dat Wong wordt aangehouden. In juni kwam de activist vrij, nadat hij twee maanden had vastgezeten voor zijn rol bij de Occupy Central-demonstratie in Hongkong in 2014. Samen met negentien andere demonstranten kreeg Wong een celstraf vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

Vrij op borg

Joshua Wong en Agnes Chow werden intussen vrijgelaten op borg. Het duo is aangeklaagd voor hun vermeende rol in een demonstratie op 21 juni op het politiebureau van Hongkong, onder meer voor het aanzetten tot deelname aan een illegale vergadering en deelnemen aan een illegale vergadering. Wong riskeert bijkomende vervolging voor het organiseren van de demonstratie.

Ook parlementslid opgepakt

Een prodemocratische volksvertegenwoordiger is vandaag in Hongkong gearresteerd, zo heeft zijn partij gemeld. Het is de eerste keer dat een parlementslid wordt opgepakt sinds de protestbeweging in de Britse ex-kolonie in juni begon. Cheng Chung-tai is “gearresteerd”, liet zijn partij Civic Passion op haar website weten.

De politie meldde dat een 35-jarige man met de naam Cheng was opgepakt, zeggend dat hij vervolgd werd wegens “samenzwering met het oog op het veroorzaken van criminele schade” in verband met plunderingen in juli in het parlement van Hongkong.

Politieverbod

Na de arrestaties werd ook de massademonstratie van dit weekend afgezegd. Dat maakte Civil Human Rights Front bekend, de beweging die de voorbije weken protestacties organiseerde waar miljoenen Hongkongers aan deelnamen. Tegen de mars werd gisteren een politieverbod uitgevaardigd, en nu blijkt dat de organisatie het hoger beroep dat ze hadden ingediend tegen de zaak niet konden winnen.



De politie vreest naar eigen zeggen voor nieuw geweld en vernielingen. Ze zette vorige zondag het waterkanon in en loste voor de eerste keer zelfs een waarschuwingsschot. Verschillende manifestanten waren met stenen en molotovcocktails naar de agenten beginnen gooien.

De organisatie zei dat ze de veiligheid van de deelnemers niet kon garanderen zonder politiegoedkeuring, aldus organisator Bonnie Leung, waardoor het een ‘illegale samenkomst’ zou worden. “We kunnen niet langer garanderen dat de deelnemers veilig zijn en geen juridische gevolgen zullen dragen”, vertelde Leung aan dpa.

De demonstranten voeren al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen de betogers dat Lam het veld ruimt.

