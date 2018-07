Drie politieagenten opgepakt in zaak rond medewerker Macron TTR

21 juli 2018

10u38

Bron: Belga 3 Drie in de zaak van Elysée-medewerker Alexandre Benalla geschorste politieagenten zijn in het belang van het onderzoek in hechtenis genomen ("garde à vue"), zo heeft het parket vandaag bekendgemaakt.

Benalla is in opspraak gekomen omdat hij volgens videobeelden op 1 mei een betoger hardhandig heeft aangepakt. Hij is gisteren in hechtenis genomen in het belang van het onderzoek en vliegt vanwege "nieuwe feiten" de laan uit bij het Elysée.

Vanochtend is ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Benalla, een naaste van president Emmanuel Macron en zijn vicekabinetschef. Nog steeds onder "garde à vue" was Benella daarbij aanwezig, aldus de krant Le Parisien.

Tegen de veiligheidsmedewerker loopt een onderzoek naar geweld door een openbaar ambtenaar, aanmatiging van ambten, het illegaal dragen van insignes die voorbehouden zijn voor het openbaar gezag en medeplichtigheid aan het onrechtmatig toe-eigenen van beelden van een beveiligingscamera.

Hechtenis verlengd

Benalla is gisteren in hechtenis genomen in het kader van een onderzoek naar het hardhandig aanpakken van een demonstrant op 1 mei. De maatregel is verlengd voor maximaal 24 uur. De hechtenis in het belang van het onderzoek van Elysée-veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla wordt verlengd. Dat meldt het parket van Parijs vandaag. Benalla rikseert drie cel en een boete van 45.000 euro.

Ook de hechtenis in het belang van het onderzoek van Vincent Crase is verlengd. Crase, een medewerker van de presidentiële partj La République en marche, was samen met Benalla.

De drie agenten worden ervan verdacht die camerabeelden aan Benalla te hebben doorgespeeld en het beroepsgeheim te hebben geschonden.

Een dag voor hij dinsdag tekst en uitleg moet geven in de Franse Senaat, moet minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb dit ook doen in het "lagerhuis" van het Franse parlement, de Assemblée.