Drie politici van Indiaas Kasjmir worden vastgehouden in India ttr

06 augustus 2019

10u06

Bron: belga 0 buitenland Drie hoge politici van Indiaas Kasjmir worden vastgehouden door de Indiase autoriteiten, daags na de aankondiging door New Delhi dat de grondwettelijke autonomie van de regio, die wordt opgeëist door Pakistan, wordt ingetrokken.

Het gaat om Mehbooba Mufti en Omar Abdullah, voormalige regeringsleiders van de deelstaat Jammu en Kashmir, en de voorzitter van de regionale partij, Sajad Lone. Zij kregen het voorbije weekend huisarrest, en werden overgebracht naar een "pension" van de Indiase regering, dat voor de gelegenheid dienst doet als detentiecentrum.

De hindoenationalistische regering van premier Narendra Modi kondigde gisteren aan dat het speciale statuut voor Kasjmir wordt afgeschaft. De ongeziene maatregel dreigt een bloedige opstand te veroorzaken in de Kasjmirvallei waar de moslimbevolking in de meerderheid is. Veel inwoners zijn India vijandig gezind en houden vast aan hun autonomie die al zeventig jaar geldt.

Kasjmir blijft vandaag afgesloten van de rest van de wereld. Alle communicatiemiddelen zijn sinds zondagavond geblokkeerd, en verplaatsingen en samenkomsten zijn verboden. India heeft de veiligheidsmaatregelen danig opgevoerd, om elke vorm van oproer in de kiem te smoren.

