Drie poema’s gedood die aten van menselijke resten mvdb

02 januari 2020

11u02

Bron: AP 16 Drie poema’s in Arizona die zich voedden met resten van een lichaam, zijn gedood. Dat hebben de autoriteiten in de zuidwestelijke Amerikaanse staat woensdag bekendgemaakt.

Het stoffelijk overschot lag nabij een populair wandelpad in de omgeving van de stad Tucson. De dieren zouden de persoon niet hebben gedood, maar vormden een gevaar voor de openbare veiligheid, klinkt het in een verklaring van het staatsbosbeheer. Parkwachters die het lijk enkele uren na de vondst dinsdagochtend, probeerden weg te halen, moesten naar hun vuurwapens grijpen toen de poema’s hen aanvielen,



Het was hen eerder niet gelukt de drie wilde dieren op te sluiten. Het gebied in het Coronado National Forest was door de interventie een dag afgesloten voor het publiek. Een autopsie op het lichaam moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak en identificatie.