Drie pitbulls bijten meisje (9) dood in Detroit sam

20 augustus 2019

22u31 4 KameraOne/Detroit News/WWJ In Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, kwam gisteren een negenjarig meisje om het leven bij een aanval van drie honden. Ze vielen Emma Valentina Hernandez rond 16 uur aan, toen ze met haar broer aan het spelen was in een steeg.

Het ging om pitbulls of kruisingen met pitbulls. Ze ontsnapten uit een tuin en renden af op het meisje, dat aan het fietsen was. Omstaanders probeerden haar nog te bevrijden uit de muil van een van de honden.



“Ik nam een baksteen en gooide die recht naar de hond”, vertelt Edward Cruz aan Amerikaanse media. “Ze liepen allemaal weg, en ik bleef bij het meisje om te zien of ze oké was. Ik riep om hulp.” Een vriend van de eigenaars schoot een van de honden dood.

Ziekenhuis

Emma liep zware verwondingen op aan haar hals, vertelt omwonende Deborah Golden. Samen met de vader van het kind probeerde ze het slachtoffer nog te reanimeren. Het meisje werd nog naar een kinderziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.



Wat het incident nog tragischer maakt, is dat Emma’s vader Armando de eigenaar van de honden eerder al had gewaarschuwd dat zijn hek niet stevig genoeg was om de dieren tegen de houden, meldt het plaatselijke radiostation WWJ.

Aanleiding

Waarom de aanval plaatsvond, is nog onduidelijk. “Het zijn geen kwaadaardige honden”, weet Cruz. “Het zijn echt lieve en zachtaardige honden, ik weet niet wat hen bezielde.”



De eigenaar van de pitbulls, een 33-jarige man, werd opgepakt, en ook de twee overgebleven honden zitten opgesloten. De familie van Emma Valentina Hernandez heeft een crowdfundingpagina opgezet om geld in te zamelen voor haar begrafenis.