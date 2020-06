Drie personen overleden na drinken handgel in VS mvdb

27 juni 2020

17u00

Bron: AP 2 Drie personen zijn in de Amerikaanse staat New Mexico om het leven gekomen na het drinken van handgel die methanol (brandalcohol) bevatte. Drie anderen verkeren in kritieke toestand, een iemand is blind geworden, deelde het staatsministerie van Gezondheid in Santa Fe vrijdag mee.

Alle betrokkenen kampten met een alcoholverslaving. Het valt de autoriteiten al langer op dat mensen binnen de daklozengemeenschap naar ontsmettingsmiddelen grijpen als vervanger voor alcoholische dranken.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft recent een lijst van negen merken ontsmettingsmiddelen met methanol opgelijst die bij inname resulteren in een vergiftiging. De betrokken producten zijn van Mexicaanse makelij. Methanol opdrinken, inademen, of toedienen via neus of ogen kan leiden tot nierbeschadiging en/of permanente blindheid. Vanaf 25 gram is methanol dodelijk.