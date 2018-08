Drie pedofielen doodgeschoten en opgehangen nadat ze een 10-jarige jongen verkrachtte en vermoordde in Jemen kg

09 augustus 2018

21u11

In Jemen zijn drie mannen doodgeschoten omdat ze een tienjarige jongen zouden hebben verkracht en vermoord. Na hun terechtstelling werden hun lichamen aan een kraan opgehangen, zo is te zien op foto's. Een groep toeschouwers woonde het gebeuren bij.

De drie mannen werden in de stad Sana’a veroordeeld tot de doodstraf voor het verkrachten en vermoorden van de tienjarige Mosad al-Mothana. Tijdens hun executie werden ze geboeid en vijf keer door het hart geschoten. Daarna werden hun lichamen met touwen en rode riemen opgehangen. Het publiek is op verschillende foto's aan het juichen. Vele toeschouwers haalden hun telefoon boven om zelf foto's te maken.

Dergelijke executies zijn in Jemen niet ongebruikelijk. In het land is de doodstraf legaal en toepasbaar voor misdrijven als moord, verkrachting en terrorisme. In theorie kan iemand ook geëxecuteerd worden voor overtredingen van de Islamitische sharia-wetgeving, zoals overspel of prostitutie.

WAARSCHUWING: ONDERSTAANDE BEELDEN KUNNEN SCHOKKEND OVERKOMEN