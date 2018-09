Drie Palestijnen gedood door Israëlische kogels in Gazastrook KVE

14 september 2018

18u23

Bron: Belga 1 Drie Palestijnen, onder wie een jongen van 12 jaar, zijn vandaag door Israëlische militairen doodgeschoten bij strubbelingen aan de grens met de Gazastrook en Israël. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid bekendgemaakt.

Eerder was sprake van twee doden. De feiten speelden zich af in Jabalia, in het noorden van Gaza. De jongen werd in het hoofd geschoten. De twee andere slachtoffers waren 21 jaar.

Hiermee is de balans van het aantal gedode inwoners van Gaza door Israëlische kogels op 178 gekomen sinds de betogingen van 30 maart.