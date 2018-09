Drie Palestijnen doodgeschoten in Gaza en Jeruzalem KVE

18 september 2018

20u17

Bron: Belga 0 Twee Palestijnen zijn vandaag doodgeschoten tijdens schermutselingen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook. In Jeruzalem schoot de politie een andere Palestijn dood.

Het incident in de Gazastrook vond deze avond plaats aan de grensovergang van Erez. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekend. Op 13 september heropende Israël de grensovergang nadat die een week gesloten was na aanhoudende schermutselingen.

Ook in Jeruzalem kwam een Palestijn om. De Israëlische politie schoot hem neer nadat hij een mesaanval probeerde uit te voeren in de buurt van de oude stad van Jeruzalem, stelt de politie in een verklaring.

Sinds 30 maart protesteren de Palestijnen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël voor het recht op terugkeer van de Palestijnen die bij de oprichting van Israël in 1948 van hun land werden verdreven. Minstens 183 Palestijnen en één Israëlische soldaat zijn sinds de start van de betogingen omgekomen, voornamelijk tijdens de manifestaties.

Israël beschuldigt de Palestijnse islamitische beweging Hamas ervan de manifestaties te organiseren en blijft erbij dat de Israëlische soldaten enkel de grens bewaken om de infiltratie van de Palestijnen te vermijden.