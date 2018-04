Drie op de tien vluchten Air France dinsdag geschrapt door staking kg

16 april 2018

14u11

Bron: Belga 1 De Franse luchtvaartmaatschappij Air France verwacht dinsdag 70 procent van haar vluchten te kunnen uitvoeren. Elf vakbonden organiseren dan de achtste actiedag in het kader van de loononderhandelingen. De bonden eisen een loonsverhoging van 6 procent voor al het personeel.

De langeafstandsvluchten zullen het zwaarst getroffen zijn: 55 procent ervan zou dinsdag worden uitgevoerd.

Voorts zou 65 procent van de vluchten op middellange afstand van en naar de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle kunnen plaatsvinden, net als 80 procent van de korteafstandsvluchten vanop de Parijse luchthaven Orly en de regionale luchthavens van de maatschappij.

Het aantal stakers gaat volgens Air France wel omlaag. Zo zou 29,6 procent van de piloten dinsdag actievoeren (tegen 36,3 procent vorige woensdag), 20,4 procent van de stewardessen en stewards (21,6 procent) en 12,4 procent van het grondpersoneel (15,1 procent).

Onderhandelingen

Directie en vakbonden gingen maandagochtend opnieuw rond de tafel zitten voor onderhandelingen. De bonden behielden wel de geplande stakingen van dinsdag, woensdag, en 23 en 24 april.

De directie is het niet eens met de vakbondseis van 6 procent opslag in 2018. Ze stelde in ruil voor de lonen dit jaar met 2 procent te verhogen en met nog eens 3,6 procent in de periode 2019-2021.