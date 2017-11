Drie onterechte arrestaties na dood Gaia Pope (19) door omschakeling wintertijd Joeri Vlemings

16u40

Bron: The Telegraph, The Sun 1 Facebook Gaia Pope. Rosemary Dinch (71), Paul Elsey (49) en Nathan Elsey (19) zijn weer vrij. De drie werden onterecht aangehouden in het onderzoek naar de dood van de verdwenen tiener Gaia Pope (19). Reden voor de foutieve arrestaties waren beelden van een beveiligingscamera die vorige maand de wintertijd had gemist.

De 19-jarige Gaia Pope verdween op 7 november in Swanage in het Engelse Dorset. Zes dagen later werden eerst Rosemary Dinch en haar kleinzoon Nathan Elsey aangehouden en een dag later weer vrijgelaten. Hetzelfde gebeurde op 16 november met de zoon van Dinch, Paul Elsey. Alle drie kenden ze Gaia Pope goed.

Dinch was de laatste persoon die Pope levend had gezien. Deborah Elsey (50) - mama van Nathan en zus van Paul - had de politie beelden van een beveiligingscamera overgemaakt. Daarop was Nathan te zien, op weg naar zijn grootmoeder. Toen hij daarover ondervraagd werd, bleek het door hem aangegeven uur van het bezoek niet overeen te stemmen met dat op de videobeelden. Daarop werd Nathan gearresteerd op verdenking van de moord op Gaia. Nadien bleek de tijd van de camera geen uur teruggezet te zijn en dus nog op zomertijd stond...

Autopsie

Op 18 november werd het lichaam van Pope gevonden. De autopsie bracht geen verwondingen naar voren die werden aangebracht door iemand anders. De dood van Gaia Pope blijft voorlopig nog onverklaard.

De politie volgt intussen een piste die ingegeven is door de mentale en fysieke gezondheidsproblemen waar Gaia mee kampte. Het meisje had haar pillen tegen epilepsie niet bij zich toen ze verdween en ze droeg ook nog de mentale gevolgen van een zwaar trauma dat ze twee jaar geleden had opgelopen, volgens The Sun een vermeende groepsaanranding.

De familie die onterecht vastzat, overweegt nu klacht in te dienen tegen de politie. Die vindt de kwestie een erg jammerlijke zaak, maar benadrukt dat bij een vermissing alle mogelijke sporen moeten onderzocht worden.