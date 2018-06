Drie officieuze Duitse waarnemers opgepakt bij Turkse verkiezingen

25 juni 2018

Bron: Belga

Bij de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije zijn drie Duitsers opgepakt. Ze waren door de pro-Koerdische oppositiepartij HDP uitgenodigd als onofficiële waarnemers bij de stembusgang. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de arrestaties en de ambassade in Ankara komt tussenbeide.