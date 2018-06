Drie nieuwe dodelijke slachtoffers bij protesten Nicaragua kv

10 juni 2018

06u38

Bron: Belga 1 In Nicaragua zijn bij schermutselingen tussen betogers en de politie opnieuw drie doden gevallen. Dat meldde het plaatselijke centrum voor de mensenrechten (Cenidh) zaterdag. Sinds het begin van de protesten vielen volgens de ngo door het hardhandig optreden van de ordediensten nu al minstens 137 doden en 1.300 gewonden.

Volgens Cenidh vielen er in de nacht van vrijdag op zaterdag twee doden in de noordelijke stad Jinotega, waar de ordediensten manifestanten die een weg hadden gebarricadeerd, hard aanpakten. In de hoofdstad Managua werd één betoger doodgeschoten.

De grootschalige betogingen in Nicaragua waren op 18 april ontstaan tegen een geplande verhoging van de sociale bijdragen en waren een initiatief van studenten. Inmiddels breidden de protesten uit en eisen de demonstranten het aftreden van president Daniel Ortega. Pogingen tot overleg tussen de regering en de protestleiders draaiden op niets uit.