Drie Navo-soldaten gedood bij zelfmoordaanslag in Afghanistan KVE

05 augustus 2018

13u17

Bron: Belga 0 Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn vandaag drie Navo-soldaten om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van de Navo-strijdkrachten in Afghanistan. Het gaat om drie Tsjechische soldaten.

De dader verplaatste zich vanochtend te voet en liet zijn bom ontploffen toen hij een patrouille van de Navo passeerde. De regering in Praag bevestigde deze middag dat de drie dodelijke slachtoffers afkomstig zijn uit Tsjechië. Hun geboortejaren zijn 1982, 1990 en 1993.

Bij de aanslag raakten ook een Amerikaanse soldaat en twee Afghaanse militairen gewond.

De slachtoffers maken deel uit van de Navo-missie in Afghanistan, Resolute Support. Ongeveer 14.000 Amerikaanse militairen zijn in het kader van Resolute Support in Afghanistan gelegerd om training, advies en bijstand te geven. Ze voeren ook antiterreuroperaties uit tegen al-Qaida en Islamitische Staat (IS).

De taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.