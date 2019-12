Drie militairen omgekomen bij helikoptercrash in VS Redactie

06 december 2019

06u13

Bron: AD, ANP 0 In de Amerikaanse staat Minnesota zijn drie militairen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Gouverneur Tim Walz laat weten dat geen van de inzittenden het ongeval donderdag heeft overleefd.

De oorzaak van de crash wordt onderzocht. De helikopter, een UH-60 Black Hawk van de reservestrijdkrachten, was vanuit Saint Cloud, zo’n 100 kilometer ten noordwesten van Mineapolis, begonnen aan een testvlucht. Het toestel stortte neer op een veld ten zuidwesten van de stad. Kort na de start was het contact met de helikopter verbroken. Vlak voor de crash had de bemanning een noodsignaal verstuurd.