Drie migranten gered die al zwemmend ferry naar Dover probeerden te bereiken kv

27 november 2018

03u17

Bron: Belga 0 Drie jonge migranten uit Eritrea zijn maandagavond in de haven van Calais, in het noorden van Frankrijk, uit het water gered. Ze probeerden al zwemmend een ferry te bereiken die als bestemming Dover had.

De drie migranten werden omstreeks 21 uur opgemerkt door de havenautoriteiten. Het betreft jonge twintigers. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis, één van hen was zwaar onderkoeld.

In Noord-Frankrijk zwerven veel migranten rond die wanhopig de Britse kust, op amper dertig kilometer afstand, proberen te bereiken. Sinds oktober is het aantal pogingen om het Kanaal over te steken weer sterk gestegen, ondanks de koude temperaturen en het drukke scheepvaartverkeer. Afgelopen week werden nog achttien migranten die met twee bootjes een poging ondernamen, onderschept. De maritieme prefect meent dat de toename mogelijk te wijten is aan de naderende brexit en trekt aan de alarmbel.