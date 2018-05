Drie mensen opgepakt tijdens dodenherdenking in Amsterdam TT

04 mei 2018

21u41

Tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zijn vanavond drie mensen opgepakt. Nochtans deden zich geen grote incidenten voor. Tijdens de twee minuten stilte, die om 20.00 uur ingingen, bleef het stil op het plein.

Enkele minuten daarvoor werd er wel een man opgepakt wegens geschreeuw. Omstanders scholden de man uit toen hij werd afgevoerd. "Ze hebben snel gehandeld. De mensen eromheen zijn ook rustig gebleven", zegt een woordvoerder van de Nederlandse politie. Over de identiteit van de opgepakte man bestaat geen duidelijkheid.

Iets voor de arrestatie van de schreeuwende man had de politie nog een arrestatie verricht, voor openbare dronkenschap. Ook een man met een spandoek werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Op het spandoek stond in hoofdletters 'Churchill massamoordenaar'.

63 gewonden in 2010

In 2010 waren bij de Dodenherdenking op de Dam nog 63 mensen gewond geraakt omdat er paniek uitbrak, nadat een man bij het begin van de twee minuten stilte was beginnen schreeuwen.

De Nationale Dodenherdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis van alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van alle Nederlanders die sindsdien zijn omgekomen "in oorlogssituaties en bij vredesoperaties".

Dit jaar hadden actievoerders aangekondigd dat ze het evenement willen verstoren. Ze stellen dat de huidige herdenking racistisch is en alleen stilstaat bij "de 22.000 witte slachtoffers" tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet bij "de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië" (het huidige Indonesië). Maar de actie werd afgeblazen na een verbod door een rechtbank in kort geding.