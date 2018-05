Drie mensen ontsnappen op spectaculaire wijze uit gesloten opvangcentrum: tralies doorgezaagd en met laken uit raam geklommen IVI

17 mei 2018

18u13

Bron: Belga 0 In een gesloten opvangcentrum in Genève zijn drie mensen ontsnapt. De manier waarop ze dat deden, lijkt recht uit een film te komen. Ze zaagden eerst het traliewerk aan het raam van een cel door en zijn dan met behulp van een laken naar buiten gevlucht. Het alarm ging om een nog onbekende reden niet af. Dat hebben de autoriteiten van Genève bekendgemaakt.

De ontsnapping gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De voortvluchtigen zijn tussen de 22 en 35 jaar oud en van Marokkaanse en Algerijnse afkomst. Ze zaten sinds enkele weken vast in afwachting van hun uitwijzing.

Volgens de eerste vaststellingen is het traliewerk van een raam van een cel doorgezaagd en de afrastering doorgeknipt en verwrongen. Volgens de lokale autoriteiten zijn de personen met behulp van een laken van de eerste verdieping naar beneden geklommen, om vervolgens over het hek rondom het gebouw te klimmen.

Toen iemand van het personeel donderdag een van de drie ging wekken, stelde hij vast dat hij niet meer in zijn cel was. "Idem voor de andere twee in de cellen ernaast. Ze zitten 's nachts opgesloten binnen de muren van hun afdeling, maar ze kunnen wel uit hun cel", leggen de autoriteiten uit. De onderzoekers sluiten niet uit dat de ontsnapte personen hulp van buitenaf hebben gekregen.