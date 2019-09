Drie mensen onder huisarrest in verband met instorten brug in Genua AW

13 september 2019

19u21

Drie mensen van het Italiaanse snelwegbedrijf dat de ingestorte brug in Genua bediende, zijn onder huisarrest geplaatst. Dat hebben Italiaanse media vrijdag gemeld.

De drie mensen met huisarrest werkten voor Autostrade per l'Italia of een dochteronderneming ervan. Nog eens zes werknemers werden een jaar lang geschorst wegens nalatigheid, meldt de lokale krant La Stampa. De gerechtelijke actie tegen de negen maakt deel uit van een onderzoek naar de oorzaak van de instorting van de Morandi-brug op 14 augustus 2018. Het onderzoek gaat ook na of de ramp had kunnen vermeden worden.

Onderzoekers viseren zo'n 80 personen die ze willen verhoren, melden Italiaanse media.

De brug werd in juni volledig gesloopt en de wederopbouw ervan is inmiddels aangevat. Er is begonnen met de fundering van de nieuwe structuur, ontworpen door sterarchitect - en inwoner van Genua - Renzo Piano.

De nieuwe brug moet klaar zijn in 2020.

Nieuwe brug

Op 14 augustus 2018 kwamen 43 mensen om het leven toen de Morandibrug in Genua instortte. Tientallen auto’s vielen zo’n 45 meter naar beneden en zeshonderd mensen moesten hun woning verlaten omdat de gebouwen onder de brug beschadigd raakten door brokstukken. De bouw van een nieuwe brug is al gestart, die zou in het voorjaar van 2020 worden ingewijd. Het wordt de duurste brug in Italië.

