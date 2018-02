Drie mensen gearresteerd in Frankrijk in verband met aanslagen in Barcelona en Cambrils

20 februari 2018

In Frankrijk zijn drie mensen gearresteerd in verband met hun banden met Driss Oukabir, een verondersteld lid van een cel die in augustus de aanslagen in Barcelona en Cambrils in Catalonië heeft gepleegd.