Drie medewerkers van Macron opgeroepen door justitie in zaak-Benalla

04 april 2019

12u34

Drie dichte medewerkers van de Franse president Emmanuel Macron moeten zich verantwoorden voor de rechters die onderzoek voeren naar de diplomatieke paspoorten van oud-Elyséemedewerker Alexandre Benalla. Dat heeft het Franse presidentieel paleis vandaag bevestigd, na berichten hierover van RTL.

Alexis Kohler, secretaris-generaal op het Elysée, en Patrick Strzoda, Macrons kabinetsdirecteur, worden gehoord als getuige. Terwijl François-Xavier Lauch, kabinetschef van de president, gehoord zal worden als burgerlijke partij.

Benalla wordt genoemd in verschillende schandalen, en een ervan draait rond de diplomatieke paspoorten die hij op onrechtmatige wijze gebruikte. Hij werd hiervoor begin dit jaar in beschuldiging gesteld. Volgens RTL wordt Lauch op 10 april in het Parijse justitiepaleis verwacht, maar hijzelf heeft die datum niet bevestigd.

Geweld betogers

Benalla kwam voor het eerst in opspraak aan het begin van vorige zomer, voor buitenproportioneel geweld tegen betogers op 1 mei. In september getuigde Benalla voor de Senaat dat hij zijn diplomatieke paspoorten in zijn bureau op het Elysée achtergelaten had, maar later moest hij toegeven dat hij die na zijn ontslag door de president nog gebruikt had. Volgens ‘Mediapart’ en ‘Le Monde’ gebruikte hij een van die twee paspoorten om naar verschillende Afrikaanse landen te reizen.

Na interviews met Benalla verduidelijkte hij in januari voor de Senaat dat hij begin oktober zijn paspoorten had teruggegeven aan een "betaalde medewerker van het Elysée".