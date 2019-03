Drie matrozen gered van verlaten Brits eiland na dronken boottripje kv

21 maart 2019

23u17

Bron: The Telegraph, Wales Online 0 Drie matrozen moesten vanmorgen gered worden van een eiland voor de kust van Wales nadat ze met een sloep een dronken bootreisje maakten en bij terugkeer de weg naar het schip kwijtraakten.

De drie mannen van Nederlandse, Russische en Filipijnse origine, waren afkomstig van het cargoschip Alana Evita, dat drie kilometer voor de Britse kust lag. Ze wisten met succes dertien kilometer door het Kanaal van Bristol te navigeren en kwamen toe in Barry, een badplaats in Wales.

Na flink de bloemetjes buiten te zetten, keerden het trio omstreeks 3.45 uur ‘s ochtends met een stuk in de kraag terug naar hun schip. Ondertussen was de echter mist opgerukt, waardoor het navigeren nog meer bemoeilijkt werd. De dronken mannen belandden uiteindelijk op Flat Holm, een klein eilandje met niets meer dan een vuurtoren en een boerderijwoning met enkele bijgebouwen.



Aangezien het drietal ’s ochtends om 7 uur nog steeds niet op het schip was, gaf de bemanning hen als vermist op. Vijf reddingsboten en een helikopter van de kustwacht gingen naar hen op zoek.

Omstreeks 8.30 uur vanochtend werden de matrozen aangetroffen op het eiland. Ze hadden het erg koud, maar verkeerden verder in goede gezondheid. De reddingsdiensten brachten hen weer over naar Barry. Bij hun aankomst wilden de mannen niet veel kwijt. “We zijn veilig en we willen de vriendelijke mensen hier bedanken”, zeiden ze enkel.