Drie Marokkanen krijgen doodstraf voor barbaarse moord op Scandinavische toeristes KVDS/SVM

18 juli 2019

17u40 126 Drie mannen zijn in Marokko ter dood veroordeeld voor de moord eind vorig jaar op twee Scandinavische toeristes in het Atlasgebergte. Dat melden Marokkaanse media.

De Noorse Maren Ueland (28) en haar Deense vriendin Louisa Jespersen (24) waren door de regio aan het trekken toen ze hun moordenaars tegen het lijf liepen. Ze hadden hun tentje opgezet in een afgelegen gebied op twee uur wandelen van het toeristische Imlil. Dat dorpje is het vertrekpunt voor wie de Toubkal wil beklimmen, met zijn 4.167 meter de hoogste berg van Noord-Afrika. Een van de twee studentes werd de keel over gesneden, de andere onthoofd. Een van de daders maakte beelden van de gruweldaad en verspreidde die op het internet.

De vier hoofdverdachten in de zaak -brein Abdessamad Ejjoud (25), Younes Ouziyad (27) en Rachid Afatti (33) en Abderrahmane Al Khayali (33) uit Marrakech- konden snel geïdentificeerd worden. Ze bleken enkele dagen voor de moorden twee video’s opgenomen te hebben waarin ze hun trouw betuigden aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Die eiste de aanslag echter nooit op.

“Monsters”

Het Openbaar Ministerie had de doodstraf “tegen deze bloeddorstige monsters” geëist, ofschoon het Noord-Afrikaanse land al sinds 1993 geen doodstraffen meer voltrekt. De drie eerste mannen kregen uiteindelijk ook de doodstraf, Al Khayali kreeg levenslang voor zijn aandeel in de moorden.

Het kwartet moet daarnaast een schadevergoeding van 2 miljoen dirham (190.000 euro) betalen aan de ouders van Ueland. De familie van Jesperson wilde ook graag de Marokkaanse staat veroordeeld zien voor haar morele verantwoordelijkheid. Die eis tot schadevergoeding van 10 miljoen dirham (930.000 euro) werd echter verworpen.

Naast de vier hoofdverdachten werden nog meerdere mannen in verdenking gesteld omdat ze gelinkt zijn aan de moorden of omdat ze tot een jihadistische cel behoren. Tegen 21 beklaagden zijn gevangenisstraffen geëist van tussen de 15 jaar en levenslang.