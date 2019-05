Drie Marokkanen bekennen moord op Scandinavische toeristes IB

31 mei 2019

02u03

Drie Marokkaanse verdachten hebben bekend dat ze de twee Scandinavische vrouwen hebben vermoord, die in december in het land aan het backpacken waren. Ze zeiden dat ze hun daad hadden begaan, nadat ze tevergeefs geprobeerd hadden zich bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

De drie verdachten zwoeren in een video trouw aan IS. Dat was drie dagen voordat Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen vermoord werden. Hun lichamen werden op 17 december vorig jaar gevonden bij het dorp Imlil, een populaire hiking-bestemming in het Atlasgebergte bij Marrakech.

Twee van de drie bekenden op de rechtszitting dat ze de twee hebben onthoofd, de derde verdachte heeft dat gefilmd. De video zou zijn gedeeld met andere IS-sympathisanten.

Volgens de autoriteiten zijn de verdachten zogenoemde ‘lone wolves’, die verder niet in contact stonden met een terreurgroep, maar eigenhandig optraden. Toch staan in de moordzaak nog eens 21 anderen terecht, die mogelijk in contact stonden met de drie hoofdverdachten.