Drie mannen opgepakt na zuuraanval op driejarig jongetje TT

23 juli 2018

07u54

Bron: BBC, Reuters 0 In Londen zijn drie verdachten opgepakt na de zuuraanval van dit weekend op een amper driejarige jongen. Het kind raakte zwaar verbrand nadat hij doelwat was van een blijkbaar "geplande aanslag".

De drie mannen van 22, 25 en 26 jaar oud zijn opgepakt op verdenking van samenspannen om zware slagen en verwondingen toe te brengen. Zaterdag werd al een 39-jarige man opgepakt op dezelfde verdenking. Hij blijft voorlopig in de cel.

De aanval vond zaterdagmiddag plaats in een winkel in Worcester in het westen van Engeland. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen, maar is ondertussen opnieuw thuis. De gevolgen op lange termijn zijn volgens de hulpdiensten echter nog niet in te schatten. Volgens de politie ging het om een doelbewuste aanval, maar het motief is nog niet duidelijk.

Een 39-jarige man werd opgepakt die ervan wordt verdacht zware slagen en verwondingen te hebben beraamd. De politie had ook foto's van drie mannen verspreid die zij wil verhoren. Het is onduidelijk of die drie mannen nu opgepakt zijn.