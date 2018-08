Drie mannen opgepakt die gedurende vijf jaar seks hadden met boerderijdieren KVDS

21 augustus 2018

13u10

Bron: wjactv.com, The Mirror 0 De politie van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft drie mannen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze seks hadden met paarden, koeien, geiten en enkele honden op hun geïmproviseerde boerderij. Het misbruik zou vijf jaar geduurd hebben en er zouden zeker 12 dieren bij betrokken geweest zijn. Het zou om meer dan 1.000 feiten gaan.

De politie – die getipt werd dat er iets niet pluis was – viel binnen op de boerderij in Munson en arresteerde Terry W. (40), Matthew B. (32) en Marc M. (34).

Onaangenaam

“Dit is een onaangenaam onderwerp, maar we hebben een tip gekregen dat enkele mensen seks hadden met boerderijdieren”, aldus openbare aanklager Bill Shaw. “Er is een onderzoek gestart. Er waren zeker negen merries bij betrokken, een koe, een geit en enkele honden.”





Er was ook een tiener aanwezig op de boerderij, die de dieren naar verluidt moest vasthouden tijdens het misbruik. Daarom worden de drie ook beschuldigd van het in gevaar brengen van het welzijn van een kind. Er werden ook verscheidene semiautomatische wapens gevonden.

De drie mannen worden nu beschuldigd van 1.460 gevallen van seks met een dier en evenveel gevallen van dierenmishandeling. Hun borg is vastgesteld op 100.000 dollar (87.000 euro) en ze komen morgen voor de rechter voor een eerste hoorzitting.

Ergste geval in zijn soort

“Ik doe mijn werk al 20 jaar en dit is waarschijnlijk het ergste geval in zijn soort dat ik ooit gezien heb”, aldus nog Shaw. “De dieren zullen weggehaald worden en ondergebracht in opvangcentra.”