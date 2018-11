Drie mannen die zware aanslag planden in Australië opgepakt kv

20 november 2018

02u32

Bron: ANP 0 Antiterreureenheden hebben in de Australische stad Melbourne drie mannen gearresteerd die verdacht worden van het beramen van een terroristische aanslag. Volgens de politie wilden ze een aanval uitvoeren op een drukke plek en daar zo veel mogelijk mensen doden.

De mannen van 21, 26 en 30 jaar, die vermoedelijk door Islamitische Staat zijn geïnspireerd, werden sinds maart in de gaten gehouden. Ze gebruikten versleutelde berichten om te communiceren en probeerden aan semiautomatische wapens te komen. Volgens de politie zou de beoogde aanslag aan veel mensen het leven hebben gekost.

In Melbourne stak nog geen twee weken geleden een geradicaliseerde man met een mes in op omstanders. Een persoon kwam daardoor om het leven en twee anderen raakten gewond. De dader overleed in het ziekenhuis nadat agenten hem hadden neergeschoten.