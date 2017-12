Drie mannen aangeklaagd voor moord op Maltese onderzoeksjournaliste kv

03u25

Bron: Belga 0 REUTERS Een vrouw draagt een lantaarn met foto's van Daphne Caruana Galizia, tijdens een betoging tegen de moord op de onderzoeksjournaliste. In Malta worden drie verdachten aangeklaagd voor de moord op de regeringskritische journaliste Daphne Caruana Galizia. Het gaat om twee broers en nog een andere man die ervan worden beschuldigd de aanslag te hebben uitgevoerd, zo berichtten lokale media dinsdagavond. Het is niet duidelijk of zij voor een opdrachtgever werkten. Het drietal ontkent de beschuldigingen.

De blogster Daphne Caruana Galizia werd op 16 oktober gedood door een autobom. Maandag werden tien verdachten van de aanslag opgepakt, onder wie het drietal dat nu in voorhechtenis zit. De zeven anderen zijn weer vrijgelaten onder voorwaarden.

De drie mannen die zijn aangehouden, stonden al bekend bij het gerecht. Op hun strafblad staan onder meer een mislukte bankoverval en een moordpoging op een politieagent, zo zeggen lokale media.

De moord op Caruana Galizia veroorzaakte heel wat verontwaardiging, zowel in binnen- al buitenland en leidde tot hevige protesten in de hoofdstad Valletta. De blogster schreef in het verleden onder meer over corruptie en de invloed van criminelen in het land. Ook nam ze regeringsleden in het vizier door hun offshoreconstructies bloot te leggen.

AFP Een van de verdachten verlaat het gerechtsgebouw. De man wordt aangeklaagd voor moord.

AFP Een tweede verdachte.