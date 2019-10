Drie mannen aangeklaagd voor groepsverkrachting Franse toeriste in Cambodja SVM

19 oktober 2019

10u57

Bron: Belga 0 Een rechtbank in Cambodja heeft drie mannen aangeklaagd voor een groepsverkrachting van een Franse toeriste in Kampot. Dat meldt de politie.

De drie verdachten werden dinsdag en woensdag opgepakt nadat de 43-jarige vrouw op 12 oktober een klacht had ingediend. Volgens de politie boden de drie mannen de toeriste een lift aan toen ze om 3 uur 's nachts alleen onderweg was. Ze dwongen haar uiteindelijk in een auto te stappen, waarna ze haar op een afgelegen plek verkrachtten.

De drie mannen, een 36-jarige taxichauffeur en twee bouwarbeiders van 19 en 23 jaar, zijn gisteren opgesloten in afwachting van hun rechtszaak. Ze riskeren tot 15 jaar cel.

Kampot is een populaire strandbestemming, maar staat de laatste jaren ook berucht voor druggebruik. In 2013 werd in dezelfde stad al eens een 25-jarige Franse toeriste verkracht en vermoord. Een Belg werd toen in verdenking gesteld, maar hij werd een jaar later vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.