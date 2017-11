Drie mannen aangehouden wegens betrokkenheid bij aanslag Charlie Hebdo TT

11u25

Bron: ANP 0 afp De Franse politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Parijs op het satirische weekblad Charlie Hebdo en de supermarkt l'Hyper Cacher in januari 2015. De aanhoudingen vonden gisteren en vandaag plaats, zo meldt de krant Le Parisien.

De drie mannen zouden betrokken zijn geweest bij de bevoorrading van de aanslagplegers. De arrestanten zijn tussen de 25 en 45 jaar oud.

De aanslag op het blad vond plaats op 7 januari en werd namens al-Qaeda uitgevoerd door twee Algerijnse broers van 32 en 34 jaar oud. Ze drongen gemaskerd de burelen van Charlie Hebdo binnen waar ze elf mensen doodden. na hun actie vermoordden ze op straat nog een agent. Het duo stierf twee dagen later door politiekogels in het plaatsje Dammartin-en-Goële.

Op 9 januari werd eveneens in Parijs een gijzeling uitgevoerd in de supermarkt l'Hyper Cacher. De gijzelnemer doodde vier mensen voor de politie hem doodschoot. Het doel van zijn actie was geweest een vrijgeleide voor de toen nog levende twee aanslagplegers op Charlie Hebdo te krijgen.

