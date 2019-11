Drie mannen aangehouden voor plannen van terreuraanslag in Duitsland ADN

12 november 2019

14u23

Bron: Belga 0 Duitse rechercheurs hebben vandaag drie huiszoekingen uitgevoerd in Offenbach, een stad in het westen van Duitsland, en hebben drie mannen gearresteerd op verdenking van het plannen van een dodelijke aanslag.

De verdachten zijn een 24-jarige Duitser van Macedonische oorsprong en twee Turken van 21 en 22 jaar oud, zeggen het Openbaar Ministerie van Frankfurt en de politie van Hessen.

In het verleden beschreven de mannen zich volgens de autoriteiten als aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De verdachten zouden voorbereidingen hebben getroffen om met explosieven of vuurwapens religieus gemotiveerde misdrijven te plegen in Frankfurt, om op die manier zoveel mogelijk mensen te doden, aldus de rechercheurs.



Volgens de autoriteiten werden er verschillende bewijsstukken gevonden tijdens de huiszoekingen. De 24-jarige verdachte zou al onderdelen hebben bemachtigd om explosieven te maken, en zou op het internet al naar vuurwapens hebben gezocht.