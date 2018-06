Drie lijken gevonden bij wereldberoemde toeristische kliffen aan Engelse zuidkust jv

14 juni 2018

07u38

Bron: Eastbourne Herald 1 Beachy Head is een populaire, toeristische baai in het Britse East Sussex. De kliffen daar zijn wereldberoemd. De politie vond er beneden op het strand drie lijken. De grove middelen werden ingezet om hulp te bieden, maar tevergeefs.

Kustwacht, politie en ploegen van het Royal National Lifesaving Institution (RNLI) werden gisternamiddag opgeroepen naar Beachy Head. De drie lijken werden aangetroffen op het strand beneden aan de kliffen. De politie wou niet kwijt of het om een ongeval ging dan wel of ze de overlijdens als verdacht beschouwen. Aanvankelijk werd gezegd dat de politie nog op zoek was naar een vierde persoon, maar dat bleek niet te kloppen.

Elk jaar lokt Beachy Head zo'n 350.000 bezoekers met de indrukwekkende krijtrotsen, die 162 meter boven zeeniveau uittorenen en bij de hoogste van Engeland horen. De plek is helaas als sinds de 15de eeuw ook berucht voor het aantal zelfmoordpogingen dat er jaarlijks plaatsvindt.

Het afgelopen jaar rapporteerden plaatselijke bewoners een paar keer vallende rotsblokken, wat zorgen baarde voor de veiligheid. Beachy Head ligt ten slotte niet ver van Ovingdean Gap, de onheilsplaats waar de 15-jarige Arthur, zoon van de Australische muzieklegende Nick Cave, in 2015 van een klif viel en omkwam.

