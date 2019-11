Drie lichamen teruggevonden na crash van Zuid-Koreaanse helikopter in zee

03 november 2019

06u54

Bron: Belga, Reuters

Reddingswerkers hebben in het water twee lichamen teruggevonden van de inzittenden van een helikopter die is neergestort aan de oostkust van Zuid-Korea. Een derde lichaam werd tot slot in de romp van het toestel gelokaliseerd. Dat melden lokale media vandaag.