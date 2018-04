Drie leden Nederlands wraakpornonetwerk aangehouden Redactie

26 april 2018

17u10

Bron: AD.nl 1 De politie heeft vijf verdachten in het vizier die allen leden zouden zijn van een besloten Nederlands wraakpornonetwerk. Agenten arresteerden inmiddels drie mannen in de zaak.

De politie heeft samen met het Openbaar Ministerie de zaak een jaar onderzocht. In het netwerk waren meer dan 30.000 wraakpornobeelden gerangschikt op naam en woonplaats van de slachtoffers mét links naar hun profielen op sociale media. De onderzoeksredacties VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL Nieuws kwamen ook achter het bestaan van de site, die meer 5.000 leden telde.



Het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie arresteerde in het onderzoek eerder een 31-jarige man uit het Nederlandse Culemborg en een 35-jarige man uit Groningen. De Culemborger werd aangehouden op verdenking van computervredebreuk en het verspreiden van naaktfoto’s van een vrouw. De computer en telefoon van deze verdachte bevatten grote hoeveelheden beeldmateriaal van het slachtoffer dat de eerste aangifte deed, alsmede van vele andere vrouwen. Ook de man uit Groningen beschikte over een grote hoeveelheid beeldmateriaal.

Beeldmateriaal

De twee verdachten onderhielden contact met een derde, onbekende persoon. Het cybercrimeteam wist hem te identificeren als een 28-jarige man uit Heerlen, die in januari werd aangehouden. De verdachte had op zijn computer een zogenoemde beveiligde cryptocontainer met daarin beeldmateriaal van vele honderden Nederlandse vrouwen.



Agenten hebben ook een 19-jarige man uit de omgeving van Terneuzen en een 26-jarige man uit het Nederlandse Geleen in beeld als verdachten. Zij zijn voorlopig nog op vrije voeten. De politie legde wel beslag op data die zij in hun bezit hadden.

Enorme klus

"Dit is een enorme klus die maanden kan duren'', aldus de politie. Ook beelden waarover de Belgische politie beschikt worden onderzocht.



De politie nam in maart 2017 kennis van de zaak dankzij de aangifte van een vrouw van wie privéfoto's waren gestolen en op internet waren geplaatst. Gisteravond werd al bekend dat de politie de website offline had gehaald en een server in beslag had genomen.