Drie leden gedood van team dat ebola bestrijdt in Congo

28 november 2019

13u07

Bron: Belga 0 Buitenland In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie leden van een ebolabestrijdingsteam gedood bij gewapende aanvallen. Dat is vernomen van bronnen bij de Verenigde Naties. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bevestigd dat er dodelijke slachtoffers gevallen zijn.

De aanvallen vonden plaats in Mangina en Biakato. In die laatste plaats stierven iemand die werkte voor het Congolese ministerie van Gezondheid en twee chauffeurs. In Mangina doodden de veiligheidstroepen een aanvaller.



Het ebolavirus heeft in het oosten van Congo al aan bijna 2.200 mensen het leven gekost. Meer dan 3.300 mensen raakten besmet. De WHO riep in juli de noodsituatie uit, nadat het virus Goma had bereikt, een grote stad vlakbij de grens met Rwanda. Meer dan 255.000 mensen zijn gevaccineerd in een poging de epidemie in te dammen. Dat is niet evident vanwege de vele rebellengroeperingen die in de regio actief zijn en de achterdocht van de lokale bevolking tegenover gezondheidswerkers.

