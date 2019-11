Drie koeien die in zee werden gesleurd door orkaan Dorian, tot ieders verbazing terechtgekomen op afgelegen eiland ttr

14 november 2019

16u30

Bron: CNN, Washington Post 4 Drie koeien, die in september door een mini-tsunami in zee waren gesleurd toen orkaan Dorian toesloeg, zijn tot ieders verbazing levend teruggevonden op een onbewoond eiland. Dat berichten Amerikaanse media. De vraag die steevast op éénieders lippen brandt: hoe zijn de dieren in godsnaam op een afgelegen eiland, zo’n acht kilometer verderop, terechtgekomen?

De koeien staan momenteel rustig te grazen op de Outer Banks, een natuurgebied voor de kust van North Carolina. “Wat er precies is gebeurd, weten enkel de koeien”, zegt B.G. Horvath, de beheerder van het park waar de dieren werden ontdekt na orkaan Dorian. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de dieren er precies zijn terechtgekomen. Horvath vermoedt dat de dieren waarschijnlijk acht kilometer zwommen vooraleer ze op het afgelegen eiland terechtkwamen.

Het is bekend dat koeien korte afstanden kunnen zwemmen, maar acht kilometer in een woeste zee is een buitengewone prestatie die de wenkbrauwen doet fronsen. Het ongeloof is dan ook groot. “Ze hebben geluk gehad. Als ze richting de Atlantische Oceaan waren gedreven, dan waren ze sowieso verdronken”, stelt Horvath.



Momenteel worden er plannen gemaakt om de drie koeien te herenigen met de rest van de kudde op Cedar Island. “Ze hebben alvast een spannend verhaal te vertellen aan de rest”, grapt Horvath. Op het weiland stonden ook 28 wilde paarden, maar zij werden na de storm nooit teruggevonden.

Orkaan Dorian raasde begin september over de noordelijke eilanden van de Bahama’s met windsnelheden tot 300 kilometer per uur. Drie dagen lang richtte de storm een ware ravage aan op de eilandenstaat. Huizen en gebouwen werden verwoest, duizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten en 56 mensen kwamen om het leven. Volgens experts ging het om de ergste orkaan op de Bahama’s sinds het begin van de metingen.

