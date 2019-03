Drie klimmers komen om door lawine op hoogste Britse berg mvdb

12 maart 2019

16u52

Bron: ANP 0 Een lawine op de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk heeft het leven gekost aan zeker drie klimmers. Een vierde persoon raakte gewond, bericht de krant The Scotsman.

Het ongeval gebeurde op Ben Nevis (1.345 meter), in de Schotse Highlands. De autoriteiten hebben twee helikopters en drie ambulances naar die berg gestuurd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

UPDATE: Two climbers killed in deadly Ben Nevis avalanchehttps://t.co/auMydF4f3V The Scotsman(@ TheScotsman) link