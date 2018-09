Drie kinderen zien hoe moeder vader doodschiet op supermarktparking mvdb

11 september 2018

14u40

Bron: ABC 0 Een 31-jarige Amerikaanse heeft voor de ogen van haar drie jonge kinderen haar man doodgeschoten op de parking van een Walmart-supermarkt.

Kayla Coutee was zaterdagochtend naar een filiaal in de stad Alexandria (Louisiana) gereden om haar tweejarig dochtertje mee te geven aan haar echtgenoot (30), van wie ze sinds enige tijd gescheiden leefde.

De vrouw haalde een vuurwapen boven en schoot op Thomas Coutee Jr. De man werd in de borst geraakt en bezweek ter plaatse. Zowel hun dochtertje als Kayla's twee andere kinderen (vijf en zeven) uit een eerdere relatie, waren getuige van de schietpartij. Zij raakten niet gewond. Kayla vluchtte na de feiten niet weg en wachtte op de komst van de politie. Agenten konden haar zonder problemen inrekenen.

De kinderen werden in eerste instantie overgedragen aan de jeugdbescherming. De drie werden later ondergebracht bij familieleden. Volgens de politie had slachtoffer Thomas Coutee recent de echtscheiding aangevraagd. Kayla is beschuldigd van doodslag en zit in de cel.