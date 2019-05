Drie kinderen van dezelfde familie verdrinken in meer. Nieuwe vriendin van vader aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag KVE

23 mei 2019

18u28

Bron: RTL, France Info, Le Parisien 1 De tragedie zorgde voor een schokgolf in Chalon-sur-Saône, een Franse gemeente in de regio Bourgogne-Franche-Comté. Op 8 juli 2018 verdronken drie kinderen (9, 10 en 13 jaar) van dezelfde familie in een meer. Nu is de vriendin van hun vader aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag.

Wat is er exact gebeurd op die noodlottige zondag vorig jaar? Volgens Franse media hield de nieuwe levensgezellin van de vader toezicht op de kinderen tijdens aan wandeling langs de oever van het meer van Saint-Jean. De twee jongsten wilden graag pootjebaden, maar zwemmen was in die zone verboden. Toch zouden de kinderen hiervoor toestemming gekregen hebben van hun stiefmoeder.

De kinderen werden echter meteen verrast toen ze het meer betraden omdat het onmiddellijk steil naar beneden ging. Hun voetjes konden al snel niet meer aan de bodem. De oudste jongen (13) wilde daarop zijn 10-jarige broertje en 9-jarige zusje redden, maar kwam zelf in moeilijkheden. Geen enkel kind kon behoorlijk zwemmen. Ze verdronken alle drie. Hun lichamen werden een uur later teruggevonden.

Hun stiefmama bevond zich tijdens het drama 50 meter verderop, maar vanaf deze plek kon ze de kinderen niet zien en besefte ze dus ook niet dat ze in gevaar verkeerden.

De omstandigheden waarin de kinderen zijn verdronken, roepen volgens de politie vragen op.

Zo vragen de speurders zich af welke instructies de vrouw aan de kinderen had gegeven en de manier waarop het toezicht door haar werd uitgeoefend. De stiefmama is nu aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag en is onder gerechtelijk toezicht geplaatst.