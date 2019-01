Drie kinderen sterven nadat ze kwamen vast te zitten in diepvriezer: “Er zijn geen woorden om ons verdriet te beschrijven” KVE

15 januari 2019

15u48

Bron: Sky News 0 Drie kinderen waren gisteren buiten aan het spelen in Live Oak (Florida) toen het onheil toesloeg. De kleintjes hadden er niet beter op gevonden dan in een diepvriezer te klimmen die buiten in de tuin stond en nog niet was aangesloten. Maar de deur klapte achter hen dicht en blokkeerde vervolgens. De kinderen zaten als ratten in de val en overleefden het niet.

Twee kinderen - een jongen (6) en een meisje (1) - waren broer en zus en woonden bij hun grootmoeder. Het derde kind was een meisje (4) dat samen met haar moeder op hetzelfde domein woonde.

Een van de vrouwen sliep op het moment dat de kinderen buiten aan het spelen waren in afwachting van haar nachtdienst. De andere vrouw was zich op dat moment aan het opfrissen op de badkamer. Ze kon de kinderen nadien niet vinden, waarna de vrouwen samen het domein begonnen af te speuren.

Uiteindelijk troffen ze de kinderen in de diepvriezer aan die onlangs was aangekocht, maar nog niet was aangesloten. De vrouwen probeerden de kleintjes te reanimeren en alarmeerden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. In het hospitaal werden de kinderen doodverklaard.

Er is een onderzoek naar de tragische sterfgevallen gaande, een autopsie moet nog worden uitgevoerd, zo meldden lokale media. Tot dusver heeft de politie bekendgemaakt dat de diepvriezer tweedehands was en dat de deur blokkeerde nadat de kinderen er waren in geklommen. Het slot zou defect geweest zijn en was nog niet hersteld.

“Woorden kunnen niet beschrijven hoe diepbedroefd ik ben”, zei sheriff Sam St.John tijdens een persconferentie. “We zijn allemaal in ons hart geraakt.”