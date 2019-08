Drie kinderen omgekomen nadat schip kapseist op het Kanaal TT

12 augustus 2019

19u53

Bron: Belga 0 Ter hoogte van het Franse Agon-Coutainville (Manche) is een schip gekapseisd. Drie van de zes opvarenden, kinderen van 7, 9 en 13 jaar oud, overleefden het ongeluk niet, zo zeggen de reddingsdiensten.

Even na 15.30 uur sloeg een getuige alarm nadat een pleziervaartuig was omgeslagen op ongeveer 800 meter van het strand van Passous. De hulpdiensten zetten prompt de grote middelen in, aldus de regionale krant Ouest France.

De drie volwassenen belandden overboord, de drie kinderen zaten in de cabine vast, meldde de regionale krant La Voix du Nord.

Toen de redders zich over de kinderen ontfermden hadden ze een hartstilstand. Reanimatie was niet meer mogelijk, aldus de hulpdiensten.

De volwassen opvarenden zijn ongedeerd of licht gewond. Beide kranten schrijven dat het oudste kind 11 en geen 13 jaar oud was. Het parket van Coutances heeft een onderzoek geopend, zegt de maritieme prefectuur.