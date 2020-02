Drie kinderen komen om het leven bij ontploffing gastank in woning in Macedonië Redactie/IB

24 februari 2020

03u39

Bron: AD 0 3 children killed, 7 people injured in gas cylinder explosion in Kumanovo’s Romanovcehttps://t.co/x87QU5qmoC pic.twitter.com/PXdemDKiUr Republika English(@ RepublikaEng) link Een gezin in Macedonië is zondag hard getroffen toen een gastank, die gebruikt werd om mee te koken, in de woning ontplofte. Drie kinderen en één volwassene kwamen om het leven en zes andere gezinsleden raakten ernstig gewond, zo hebben de autoriteiten bekend gemaakt.

Volgens de politie waren de drie kinderen, een 8-jarige jongen en twee meisjes in de leeftijd van 9 en 11 jaar, op slag dood toen de gastank explodeerde in de woonkamer van de familie in het dorp Romanovce. Een 58-jarige man stierf later op de dag in een ziekenhuis in Skopje aan zijn verwondingen, zo heeft het hoofd van de intensive care-afdeling van de kliniek aan lokale media laten weten.

De gastank explodeerde toen de Albanese familie het ontbijt aan het bereiden was. Van de zes gewonden verkeren er vier, onder wie een 10-jarige jongen, in kritieke toestand. Zij hebben ernstige brandwonden opgelopen tijdens de explosie. Een van de gewonden is een zwangere vrouw.