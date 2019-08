Drie journalisten in week tijd vermoord in Mexico KVDS

03 augustus 2019

09u22

Bron: Belga 1 In Mexico zijn vrijdag 2 journalisten doodgeschoten. Eerder deze week werd nog al een journalist vermoord. Het cijfer voor het hele jaar staat intussen op 9. Dat is uit officiële bronnen vernomen.

Jorge Celestino Ruiz - die werkte voor de krant El Grafico de Xalapa - is in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in de gemeente Actopan, in de staat Veracruz. Dat bevestigde burgemeester Paulino Dominguez.

Woning

Volgens een politiebron was de woning van Ruiz in oktober al onder vuur genomen, net als zijn voertuig, "om hem te intimideren", aldus de bron die anoniem wou blijven. Collega's van de journalist meldden dat hij zijn naam niet meer onder zijn artikels plaatste om niet in de kijker te lopen.





Minder dan 24 uur voor de dood van Ruiz was de directeur en hoofdredacteur van de nieuwswebsite La Verdad de Zihuatanejo - Edgar Alberto Nava - doodgeschoten in de staat Guerrero. Dat meldde het lokale parket.





Dinsdag was ook al het lijk van Rogelio Barragan - directeur van de nieuwssite Guerrero Al Instante - aangetroffen in de koffer van een achtergelaten wagen in de staat Morelos. Hij had verwondingen aan het hoofd.

En daar bleef het niet bij. Het kantoor van de lokale krant El Monitor de Parral in de staat Chihuahua is aangevallen met molotovcocktails. Daarbij vielen geen slachtoffers. De krant kondigde daarna aan niet langer politieke artikels of stukken over fait divers te publiceren, in de hoop nieuwe aanvallen te vermijden.

Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. Sinds 2000 zijn er meer dan 100 verslaggevers gedood, door geweld dat verband houdt met de drugshandel en politieke corruptie. De meeste van die moorden blijven onbestraft. In 2018 zijn 10 journalisten vermoord in verschillende gebieden in het land.

Telling

Volgens een telling van Reporters zonder Grenzen (RSF) is Mexico het land waar het grootste aantal journalisten is gedood sinds begin 2019.