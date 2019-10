Drie jongens van 14 en 15 aangeklaagd voor groepsverkrachtingen in Toulouse: slachtoffer moest “vreselijke handelingen” ondergaan KVDS

30 oktober 2019

12u17

Bron: La Dépêche, Le Parisien 0 Drie leerlingen van het Collège Lamartine in de Zuid-Franse stad Toulouse zijn aangeklaagd voor een reeks groepsverkrachtingen en onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Hun slachtoffer was een meisje van 14 jaar. De jongens maakten volgens Franse media videobeelden van het misbruik en verspreidden die via sociale media. Ook een tweede slachtoffer zegt intussen seksueel misbruikt te zijn.

De drie jongens - die 14 en 15 jaar waren op het moment van de feiten – zouden zich in maart verscheidene keren aan het eerste slachtoffer vergrepen hebben. Ze zouden haar onder meer gedwongen hebben tot orale seks.

Vrijwillig

De feiten gebeurden in een gebouw achter de school. Beelden die de tieners van het misbruik maakten, werden vervolgens op sociale media gedeeld. De speurders konden al zeker een deel van het videomateriaal terugvinden.





De drie jongens zouden de feiten niet ontkennen, maar beweren dat het slachtoffer vrijwillig meedeed. Iets wat het meisje zelf ontkent. Opmerkelijk: bij een eerste ondervraging door de politie gaf een van de tieners aanvankelijk toe dat alles tegen de wil van het meisje gebeurde. (lees hieronder verder)

Volgens de advocate van het slachtoffer durfde het meisje aanvankelijk niets tegen haar ouders te zeggen omdat ze zich schaamde en vreesde voor represailles op school. Ze nam uiteindelijk wel haar moeder in vertrouwen. Haar advocate spreekt over “vreselijke handelingen” die het slachtoffer moest ondergaan en die van een “extreme ernst” zijn.

Beelden

Het meisje werd in september nog in elkaar geslagen door acht andere leerlinges. Ook daarvan werden beelden gedeeld op Twitter en Snapchat. Ze gaat intussen naar een andere school.

Er zou ook onderzocht worden of er nog meer slachtoffers zijn. Al zeker één ander meisje heeft intussen verklaard dat ze ook door de jongens misbruikt is. (lees hieronder verder)

De drie worden nu beschuldigd van “groepsverkrachtingen en seksueel misbruik”. Ze staan onder gerechtelijk toezicht, mogen geen contact opnemen met de slachtoffers en mogen ook niet meer terugkeren naar school, wat problemen kan geven na de herfstvakantie.

De ouders van de slachtoffers hebben verder vragen bij de rol van de schooldirectie. Onderzoek moet uitwijzen óf en wannéér die op de hoogte was van de feiten en of ze erover gezwegen heeft.

Directie

De directie verklaarde intussen zelf dat ze alleen wist van de aanval op het slachtoffer in september en dat ze in die zaak meteen gehandeld heeft. De politie zou erbij gehaald zijn en de sociale dienst van de school zou zich ontfermd hebben over het slachtoffer en haar moeder. “Het is niet zo dat de school niets ondernomen heeft. Niemand had er belang bij om dingen in de doofpot te steken”, aldus directrice Elisabeth Laporte in de Franse krant Le Parisien.